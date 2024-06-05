Міністр оборони Німеччини хоче підготувати Бундесвер до війни з Росією за п'ять років

Можлива війна з Росією

Зазначається, що міністр хоче посилити оперативну готовність Бундесверу.

"Ми повинні бути готові до війни до 2029 року", - заявив Пісторіус у контексті загрози з боку Росії.

Він додав, що Німеччині необхідно забезпечити стримування, щоб не допустити найгіршого розвитку подій. Пісторіус підкреслив, що фінанси, матеріали та персонал мають вирішальне значення для покращення стану Бундесверу.

Нова форма військової служби

"У надзвичайній ситуації нам потрібні сміливі молоді жінки та чоловіки, які зможуть захистити цю країну", - сказав Пісторіус.

Тому він вважає, що потрібна нова форма військової служби, яка не може бути повністю вільною від зобов'язань.

Федеральний уряд призупинив обов'язкову військову службу у 2011 році. Він підкреслив, що модель, що розробляється, передбачає не повне, а часткове повернення загального військового обов'язку в Німеччині.