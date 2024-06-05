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Министр обороны Германии хочет подготовить Бундесвер к войне с Россией за пять лет

Архивное фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия должна быть готова к войне, которая может произойти в 2029 году. Речь идет о конфликте с Россией.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Возможна война с Россией

Отмечается, что министр хочет усилить оперативную готовность Бундесвера.

"Мы должны быть готовы к войне к 2029 году", - заявил Писториус в контексте угрозы со стороны России.

Он добавил, что Германии необходимо обеспечить сдерживание, чтобы не допустить худшего развития событий. Писториус подчеркнул, что финансы, материалы и персонал имеют решающее значение для улучшения состояния Бундесвера.

Новая форма военной службы

"В чрезвычайной ситуации нам нужны смелые молодые женщины и мужчины, которые смогут защитить эту страну", - сказал Писториус.

Поэтому он считает, что нужна новая форма военной службы, которая не может быть полностью свободна от обязательств.

Федеральное правительство приостановило обязательную военную службу в 2011 году. Он подчеркнул, что разрабатываемая модель предполагает не полное, а частичное возвращение всеобщего военного долга в Германии.

Война России и Германии

После вторжения в Украину страны Запада стали активнее тратить деньги на повышение обороноспособности, опасаясь вторжения войск РФ в страны НАТО.

Германия также начала перевооружаться и в январе Bild писала, что Бундесвер готовится к российской гибридной атаке на восточный фланг НАТО.

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