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Міністр оборони Нідерландів закликала ЄС бути "готовими до бою"

Фото: міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Європейський союз має готуватись до бою, якщо хоче залишитись зоною стабільності та миру. Для цього потрібно запровадити низку змін у військових структурах його країн-членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен в соцмережі "Х".

"Жодна країна не може протистояти сучасним загрозам безпеки самотужки. Ми, європейці, повинні посилити нашу гру, побудувати надійну європейську оборону і зміцнити нашу позицію як ключового стовпа в НАТО", - написала міністр оборони Нідерландів, коментуючи нову укладену угоду в рамках військової співпраці ЄС. 

Оллонгрен зазначає, що Європейський союз завжди був мирним проєктом, а всі війни велися виключно близько нього. Вона наголосила, що для країн, які не входять до ЄС, членство в ньому є одночасно і нагородою, і обіцянкою миру і стабільності.

"Щоб так і залишилось, нам необхідно діяти вже зараз. Європа повинна заново навчитися стримувати. Ми повинні робити довгострокові, структурні інвестиції у зміцнення наших збройних сил. Ми повинні бути готовими до бою", - підкреслила Оллонгрен

Підтримка України від Нідерландів

Нідерланди - це одна з країн-союзників України. Амстердам надає Києву не лише військову, а й економічну допомогу.

Наприклад, нещодавно Нідерланди оголосили про передачу нового пакету військової допомоги, до якого увійшли кошти для розмінування, боєприпаси та дрони.

Напередодні стало відомо, що Нідерланди планують надати додаткову допомогу в розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України в її війні з Росією наступного року.

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