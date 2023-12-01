Министр обороны Нидерландов призвала ЕС быть "готовыми к бою"

Европейский союз должен готовиться к бою, если хочет остаться зоной стабильности и мира. Для этого следует ввести ряд изменений в военных структурах его стран-членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен в соцсети "Х" .

"Ни одна страна не может противостоять современным угрозам безопасности своими силами. Мы, европейцы, должны усилить нашу игру, построить надежную европейскую оборону и укрепить нашу позицию как ключевого столба в НАТО", - написала министр обороны Нидерландов, комментируя новое заключенное соглашение в рамках военного сотрудничества ЕС.

Оллонгрен отмечает, что Европейский союз всегда был мирным проектом, а все войны велись исключительно около него. Она подчеркнула, что для стран, не входящих в ЕС, членство в нем является одновременно и наградой, и обещанием мира и стабильности.

"Чтобы так и осталось, нам необходимо действовать уже сейчас. Европа должна заново научиться сдерживать. Мы должны делать долгосрочные, структурные инвестиции в укрепление наших вооруженных сил. Мы должны быть готовы к бою", - подчеркнула Оллонгрен.