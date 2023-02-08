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Министр обороны Литвы приехал в Украину и встретился с Резниковым

Новина українською →
Украина, Среда 08 февраля 2023 22:17
Министр обороны Литвы приехал в Украину и встретился с Резниковым Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 8 февраля, Украину посетил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

Резников сообщил, что сегодня встретился со своим литовским коллегой, уже второй раз прибывшим в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

"Сегодня мы снова встретились и согласовали дальнейшие шаги, чтобы побороть террористическое государство. Украина стоит рядом с Литвой. Литва рядом с Украиной", - подчеркнул украинский министр.

Кроме того, он отметил, что Анушаускас был первым министром обороны, посетившим Украину в начале российского вторжения.

Напомним, вчера Анушаускас в Twitter показал фото с учений украинских защитников, которые в течение двух недель проходили обучение на зенитных установках L-70 в Литве.

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Министерство обороны Украины Литва Алексей Резников
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