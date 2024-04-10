Міністр оборони Литви прибув до України та зустрівся із Зеленським

"Візит уже розпочався, я щойно зустрівся з президентом Зеленським. У нас була конструктивна і гарна зустріч, і ми продовжимо роботу. Я представив увесь наш пакет підтримки, хочу сказати, що він більший, ніж ми планували, і буде ще більшим - ми будемо шукати всі шляхи і можливості для його подальшого збільшення", - заявив він.

За його словами, він також представив Зеленському плани Литви щодо розгортання бойових безпілотників і коаліції з розмінування.

Міністр додав, що в рамках трирічної програми Литви з надання допомоги Україні в розмірі 200 млн євро вже виділено 84 млн євро - на 20 млн євро більше, ніж планувалося.

"Я також представив ідею програми безпілотників, у рамках якої ми створимо власну промисловість, але нам ще потрібно розібратися з правовими рамками, і будемо поставляти безпілотники українцям, які потім будуть випробовуватися на полі бою", - сказав Кащюнас.

Оновлено (15:14)

Президент Володимир Зеленський підтвердив зустріч з міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

"Обговорили важливість подальшого лідерства Литви в міжнародній коаліції з розмінування, розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості, роботу над документом щодо безпекових гарантій, подальшу всебічну підтримку. Дякую за всю допомогу Литви й готовність підтримувати Україну до перемоги", - заявив він у Telegram.