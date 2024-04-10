Министр обороны Литвы прибыл в Украину и встретился с Зеленским

"Визит уже начался, я только что встретился с президентом Зеленским. У нас была конструктивная и хорошая встреча, и мы продолжим работу. Я представил весь наш пакет поддержки, хочу сказать, что он больше, чем мы планировали, и будет еще больше - мы будем искать все пути и возможности для его дальнейшего увеличения", - заявил он.

По его словам, он также представил Зеленскому планы Литвы по развертыванию боевых беспилотников и коалиции по разминированию.

Министр добавил, что в рамках трехлетней программы Литвы по оказанию помощи Украине в размере 200 млн евро уже выделено 84 млн евро - на 20 млн евро больше, чем планировалось.

"Я также представил идею программы беспилотников, в рамках которой мы создадим собственную промышленность, но нам еще нужно разобраться с правовыми рамками, и будем поставлять беспилотники украинцам, которые затем будут испытываться на поле боя", - сказал Кащюнас.

Обновлено (15:14)

Президент Владимир Зеленский подтвердил встречу с министром национальной обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.

"Обсудили важность дальнейшего лидерства Литвы в международной коалиции по разминированию, развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности, работу над документом по безопасности гарантий, дальнейшую всестороннюю поддержку. Спасибо за всю помощь Литвы и готовность поддерживать Украину до победы", - заявил он в Telegram.