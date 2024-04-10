RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министр обороны Литвы прибыл в Украину и встретился с Зеленским

Фото: министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас впервые в своей новой должности посетил Украину. Он уже успел провести встречу с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Визит уже начался, я только что встретился с президентом Зеленским. У нас была конструктивная и хорошая встреча, и мы продолжим работу. Я представил весь наш пакет поддержки, хочу сказать, что он больше, чем мы планировали, и будет еще больше - мы будем искать все пути и возможности для его дальнейшего увеличения", - заявил он. 

По его словам, он также представил Зеленскому планы Литвы по развертыванию боевых беспилотников и коалиции по разминированию.

Министр добавил, что в рамках трехлетней программы Литвы по оказанию помощи Украине в размере 200 млн евро уже выделено 84 млн евро - на 20 млн евро больше, чем планировалось.

"Я также представил идею программы беспилотников, в рамках которой мы создадим собственную промышленность, но нам еще нужно разобраться с правовыми рамками, и будем поставлять беспилотники украинцам, которые затем будут испытываться на поле боя", - сказал Кащюнас.

Обновлено (15:14)

Президент Владимир Зеленский подтвердил встречу с министром национальной обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом.

"Обсудили важность дальнейшего лидерства Литвы в международной коалиции по разминированию, развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности, работу над документом по безопасности гарантий, дальнейшую всестороннюю поддержку. Спасибо за всю помощь Литвы и готовность поддерживать Украину до победы", - заявил он в Telegram.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она оказывает нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство нашей страны в Евросоюзе и НАТО.

В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом во время своего визита в Киев заявлял президент Гитанас Науседа.

А в начале апреля в Литве объявили о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. На эти нужды из литовского бюджета выделят 2 млн евро.

Кроме того, Украина и Литва планируют подписать соглашение о гарантиях безопасности. В начале апреля украинская и литовская делегация провели встречу, чтобы определить график работы над подготовкой соглашения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЛитваВойна в УкраинеВойна России против Украины