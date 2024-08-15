Міністр оборони Литви про операцію ЗСУ у Курській області: явне приниження Путіна

"Перш за все, це, мабуть, спроба применшити ситуацію (владою РФ успіхів українських військових, - ред.), хоча, звісно, з реалістичної точки зору, це явне приниження Володимира Путіна. Так звані оборонні лінії, вочевидь, були навіть не так, як вони мали бути спроектовані, не так, як вони мали бути", - заявив міністр.

Кащюнас підкреслив, що так звані оборонні лінії Росії виявилися набагато слабшими, ніж передбачалося.

"Зараз вони зайняли стільки ж території, скільки змогли взяти під час торішнього контрнаступу, тобто цифри вельми вражаючі", - заявив він.

Кащюнас також висловив думку, що подальший розвиток подій залежатиме від українців і бойових дій. Він підкреслив, що головною перемогою цієї операції стало зміцнення бойового духу, який був вкрай необхідний.

Міністр зазначив, що ситуація на фронті ставала дедалі складнішою, що викликало розмови про переговори за російським сценарієм. Однак успішна операція ЗСУ може значно зміцнити позиції України на можливих переговорах.

"Українці вирішили зіграти цікаво, вони зміцнюють свої позиції, і якщо їм вдасться зберегти контроль над цією територією або контроль над центрами певної території, це дуже сильно збільшить їхню переговорну силу. Тому, якщо йдеться про якісь переговори, українці вже будуть у сильнішій позиції", - резюмував Кащюнас.

Водночас міністр назвав реакцію Заходу на операцію ЗСУ на території Росії перемогою здорового глузду.

"Перш за все, добре, що, коли Україна почала цей північний маневр, ми не почули із Заходу розмов про перетин "червоних ліній", оскільки існував ризик того, що такі голоси будуть підняті. Однак було ясно, що в рамках своєї оборонної стратегії Україна може маневрувати і мати такі можливості. Це хороша, радісна новина і перемога здорового глузду, але є й інші речі, які необхідно зробити", - заявив він.