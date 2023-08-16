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Міністр оборони Китаю, під час візиту до РФ, застеріг світ від "гри з вогнем" щодо Тайваню

Фото: Лі Шанфу, міністр оборони Китаю (mil.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу, під час візиту до Російської Федерації, застеріг світ від "гри з вогнем" щодо Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час виступу на конференції з безпеки, Шанфу заявив, що спроби "використати Тайвань для стримування Китаю неодмінно закінчаться провалом", завуальовано натякаючи на США. 

Як пише видання, коментарі Лі  перегукуються з попередніми заявами китайських офіційних осіб, однак місце його виступу відіграло дещо символічне значення з огляду на повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. 

Візит Лі до Росії 

На запрошення від міністра оборони РФ Сергія Шойгу та його білоруського колеги Віктора Хреніна, Лі, у період з 14 по 19 серпня відвідає Росію та Білорусь, де зустрінеться з лідерами країни та начальниками білоруської армії. 

Питання Тайваню 

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Острів своєю чергою вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами. 

Зокрема Пекін неодноразово критикував Вашингтон за взаємодію з островом, з яким останній не має офіційних дипломатичних зв'язків, у тому числі за продаж американської зброї Тайбею.

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