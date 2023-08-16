Министр обороны Китая, во время визита в РФ, предостерег мир от "игры с огнем" по Тайваню

Во время выступления на конференции по безопасности, Шанфу заявил, что попытки "использовать Тайвань для сдерживания Китая непременно закончатся провалом", завуалированно намекая на США.

Как пишет издание, комментарии Ли перекликаются с предыдущими заявлениями китайских официальных лиц, однако место его выступления сыграло несколько символическое значение, учитывая полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины.

Визит Ли в Россию

По приглашению от министра обороны РФ Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина, Ли, в период с 14 по 19 августа посетит Россию и Белоруссию, где встретится с лидерами страны и начальниками белорусской армии.

Вопросы Тайваня

Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под контролем Пекина. Остров в свою очередь считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

В частности Пекин неоднократно критиковал Вашингтон за взаимодействие с островом, с которым последний не имеет официальных дипломатических связей, в том числе за продажу американского оружия Тайбэю.