Міністр оборони Ізраїлю заявив про нові удари по хуситах в Ємені

"Ми завдали потужного удару по численних терористичних цілях терористичної організації хуситів у Сані", - написав міністр.

За його словами, літаки військово-повітряних сил Ізраїлю вдарили по військових таборах хуситів, Генеральному штабу, позиціях безпілотників та складах озброєння. Кац стверджує, що було знищено "десятки бойовиків терористів-хуситів".

"Як я обіцяв учора - хто завдасть нам шкоди, тому буде завдано шкоди семикратно", - додав він.