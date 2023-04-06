Міністр оборони Ізраїлю доручив опрацювати відповідь на ракетний удар по країні

У Міноборони Ізраїлю пропрацюють усі варіанти відповіді на сьогоднішній ракетний удар з території Лівану.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel, про це йдеться у заяві відомства.
Там зазначили, що міністр оборони Йоав Галант на нараді з високопоставленими представниками військових та оборонних відомств доручив своїм підлеглим "опрацювати всі варіанти відповіді" після того, як по країні випустили понад 30 ракет.
"Під час оцінки ситуації було проведено огляд ракетних обстрілів за минулий день з Лівану та сектору Газа. Крім того, було отримано оновлену розвідувальну інформацію про останні події", - сказано в повідомленні Міноборони Ізраїлю.
На зустрічі, зокрема, були присутні голова ЦАХАЛу Херці Ха-Леві та директор Моссада Давид Барнеа.
При цьому речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що за обстрілом стоїть ХАМАС.
"Обстріл з Лівану дуже серйозний, і він свідчить про акцію палестинців та ХАМАСу. Ми вивчаємо це, але ясно одне: держава Ліван несе відповідальність за обстріли, і ми розглядаємо можливість участі Ірану", - розповів він.
При цьому Хагарі додав, що з 34 випущених ракет близько 25 було знищено. Ще шість упали на території Ізраїлю.
Нагадаємо, сьогодні, 6 квітня, по Ізраїлю вдарили ракетами з території Лівану. Відомо про двох поранених, є руйнування.
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