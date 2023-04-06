Министр обороны Израиля поручил проработать ответ на ракетный удар по стране

Там отметили, что министр обороны Йоав Галант на совещании с высокопоставленными представителями военных и оборонных ведомств поручил своим подчиненным "проработать все варианты ответа" после того, как по стране выпустили более 30 ракет.

"В ходе оценки ситуации был проведен обзор ракетных обстрелов за прошедший день из Ливана и сектора Газа. Кроме того, была получена обновленная разведывательная информация о последних событиях", - сказано в сообщении Минобороны Израиля.

На встрече, в частности, присутствовали глава ЦАХАЛа Херци Ха-Леви и директор Моссада Давид Барнеа.

При этом пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что за обстрелом стоит ХАМАС.

"Обстрел из Ливана очень серьезен, и он свидетельствует об акции палестинцев и ХАМАСа. Мы изучаем это, но ясно одно: государство Ливан несет ответственность за обстрелы, и мы рассматриваем возможность участия Ирана", - рассказал он.

При этом Хагари добавил, что из 34 выпущенных ракет около 25 были уничтожены. Еще шесть упали на территории Израиля.