RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министр обороны Израиля поручил проработать ответ на ракетный удар по стране

Фото: в Израиле готовят ответ на ракетный удар по стране (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Минобороны Израиля проработают все варианты ответа на сегодняшний ракетный удар с территории Ливана.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel, об этом сказано в заявлении ведомства.

Там отметили, что министр обороны Йоав Галант на совещании с высокопоставленными представителями военных и оборонных ведомств поручил своим подчиненным "проработать все варианты ответа" после того, как по стране выпустили более 30 ракет.

"В ходе оценки ситуации был проведен обзор ракетных обстрелов за прошедший день из Ливана и сектора Газа. Кроме того, была получена обновленная разведывательная информация о последних событиях", - сказано в сообщении Минобороны Израиля.

На встрече, в частности, присутствовали глава ЦАХАЛа Херци Ха-Леви и директор Моссада Давид Барнеа.

При этом пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что за обстрелом стоит ХАМАС.

"Обстрел из Ливана очень серьезен, и он свидетельствует об акции палестинцев и ХАМАСа. Мы изучаем это, но ясно одно: государство Ливан несет ответственность за обстрелы, и мы рассматриваем возможность участия Ирана", - рассказал он.

При этом Хагари добавил, что из 34 выпущенных ракет около 25 были уничтожены. Еще шесть упали на территории Израиля.

Напомним, сегодня, 6 апреля, по Израилю ударили ракетами с территории Ливана. Известно о двух раненых, есть разрушения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильЛиванракетный удар