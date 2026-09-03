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Міністр оборони Естонії звільнився через скандал щодо закупівлі снарядів для України

03:10 03.09.2026 Чт
2 хв
Суперечка щодо контракту розглядається в суді
aimg Юлія Маловічко
Міністр оборони Естонії звільнився через скандал щодо закупівлі снарядів для України Фото: Ханно Певкур (з відкритих джерел)
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Міністр оборони Естонії Ханно Певкур іде відставку на тлі скандалу, пов'язаного з оборонними закупівлями. зокрема, снарядів для України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише ERR.

Рішення Певкура сталося після критики з боку Державного контрольного управління Естонії. Аудитори виявили серйозні проблеми в роботі Естонського центру оборонних інвестицій (RKIK), який відповідає за військові закупівлі.

Одним із найбільш резонансних епізодів стала угода на 70 млн євро щодо закупівлі боєприпасів для України.

Естонія здійснила авансові платежі компанії, яка раніше не виробляла необхідні артилерійські снаряди, однак поставити їх так і не змогла. Наразі суперечка щодо контракту розглядається в суді.

Певкур наголосив, що особисто не вважає себе винним у проблемних операціях. За його словами, міністр оборони не займається безпосередніми переговорами щодо контрактів і не визначає компанії-підрядників. Ці функції покладені на RKIK.

Водночас прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявляв, що не бачить особистої вини Певкура, але міністр може взяти на себе політичну відповідальність.

Напередодні представники як опозиції, так і коаліції закликали Певкура добровільно залишити посаду на тлі скандалу.

Нагадаємо, естонська влада підозрює можливий російський слід у пожежі на об'єкті Milrem Robotics, що виробляє безпілотну техніку для України.

Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас попереджав, що Росія розглядає можливість атак на критичну інфраструктуру країн Балтії.

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Міністерство оборони України Естонія
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