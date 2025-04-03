Міністр оборони Естонії наступного тижня відвідає Київ

Як відзначив Певкур, Захід повинен посилити військову допомогу Україні і якомога швидше погодити ініціативу щодо 2 млн артилерійських снарядів для Сил оборони, які запропонувала Європейська комісія. Естонія, за його словами, підтримає це й хотіла б побачити консенсус якомога швидше.

Також він додав, що Естонія й надалі надаватиме власні пакети допомоги.

"Ми щойно завершили програму допомоги на 0,25% від нашого ВВП. Я буду в Києві в понеділок і все це передамо Україні. Цю інформацію я передам своєму українському колезі Рустему Умерову (голова Міністерства оборони України, - ред.). І, звичайно, ми вирішили, що будемо продовжувати цю допомогу постійно", - заявив він.