Міністр оборони Естонії наступного тижня відвідає Київ

Наступного тижня, у понеділок, 7 квітня, голова Міністерства оборони Естонії прибуде до Києва, щоб підтвердити підтримку Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Певкура перед неформальним самітом ЄС у Варшаві.
Як відзначив Певкур, Захід повинен посилити військову допомогу Україні і якомога швидше погодити ініціативу щодо 2 млн артилерійських снарядів для Сил оборони, які запропонувала Європейська комісія. Естонія, за його словами, підтримає це й хотіла б побачити консенсус якомога швидше.
Також він додав, що Естонія й надалі надаватиме власні пакети допомоги.
"Ми щойно завершили програму допомоги на 0,25% від нашого ВВП. Я буду в Києві в понеділок і все це передамо Україні. Цю інформацію я передам своєму українському колезі Рустему Умерову (голова Міністерства оборони України, - ред.). І, звичайно, ми вирішили, що будемо продовжувати цю допомогу постійно", - заявив він.
Естонія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Також Таллінн підтримує санкції проти Росії, виступає за посилення міжнародного тиску на агресора та надає допомогу українським біженцям.
Крім того, Естонія відіграє важливу роль у політичній та дипломатичній підтримці України, закликаючи Європейський Союз і НАТО до більш рішучих дій.
Нагадаємо, що у березні Київ подав до Естонії список військової допомоги на 100 млн євро(110 млн доларів). Контракти на закупівлю продукції вже готуються до укладення.
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