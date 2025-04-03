Министр обороны Эстонии на следующей неделе посетит Киев

Как отметил Певкур, Запад должен усилить военную помощь Украине и как можно скорее согласовать инициативу по 2 млн артиллерийских снарядов для Сил обороны, которые предложила Европейская комиссия. Эстония, по его словам, поддержит это и хотела бы увидеть консенсус как можно скорее.

Также он добавил, что Эстония и в дальнейшем будет предоставлять собственные пакеты помощи.

"Мы только что завершили программу помощи на 0,25% от нашего ВВП. Я буду в Киеве в понедельник и все это передадим Украине. Эту информацию я передам своему украинскому коллеге Рустему Умерову (глава Министерства обороны Украины, - ред.). И, конечно, мы решили, что будем продолжать эту помощь постоянно", - заявил он.