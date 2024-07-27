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Міністр оборони Чехії здійснила триденний візит до України

Фото: Міністр оборони Чехії Яна Чернохова (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова здійснила триденний візит до України. Під час поїздки вона вшанувала пам'ять чехословацьких легіонерів і солдатів, загиблих у Другій світовій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Czech radio.

Чернохова завершила свій візит пам'ятним заходом біля Зборівської могили, місці, пов'язаному з початком шляху чехословацьких легіонерів на східному фронті.

"Ми відвідали місця, які тісно пов'язані з нашими воїнами, що брали участь у Першій і Другій світових війнах. Про жертви як великих воєн, так і про героїв Східного фронту необхідно пам'ятати навіть у світлі триваючої безглуздої агресії путінської Росії", - сказала Чернохова.

Міністр також вшанувала пам'ять українських воїнів і поговорила з представниками місцевої влади про можливу гуманітарну допомогу перед прийдешньою зимою, а також подякувала їм за турботу про чеські військові могили.

 

Допомога від Чехії

Нагадаємо, ми повідомляли, що Міністерство оборони Чехії цього року готується запустити повторну ініціативу з постачання Україні артилерійських боєприпасів. Цього разу в ініціативі візьмуть участь чеські виробники.

Що стосується першої ініціативи, то прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що до кінця 2024 року Україна отримає ще приблизно 500 тисяч боєприпасів у рамках своєї ініціативи.

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Чехія