Міністр оборони Чехії здійснила триденний візит до України

Чернохова завершила свій візит пам'ятним заходом біля Зборівської могили, місці, пов'язаному з початком шляху чехословацьких легіонерів на східному фронті.

"Ми відвідали місця, які тісно пов'язані з нашими воїнами, що брали участь у Першій і Другій світових війнах. Про жертви як великих воєн, так і про героїв Східного фронту необхідно пам'ятати навіть у світлі триваючої безглуздої агресії путінської Росії", - сказала Чернохова.

Міністр також вшанувала пам'ять українських воїнів і поговорила з представниками місцевої влади про можливу гуманітарну допомогу перед прийдешньою зимою, а також подякувала їм за турботу про чеські військові могили.