Министр обороны Чехии совершила трехдневный визит в Украину

Чернохова завершила свой визит памятным мероприятием у Зборовской могилы, месте, связанном с началом пути чехословацких легионеров на восточном фронте.

"Мы посетили места, тесно связанные с нашими воинами, участвовавшими в Первой и Второй мировых войнах. О жертвах как великих войн, так и о героях Восточного фронта необходимо помнить даже в свете продолжающейся бессмысленной агрессии путинской России", - сказала Чернохова.

Министр также почтила память украинских воинов и поговорила с представителями местных властей о возможной гуманитарной помощи перед грядущей зимой, а также поблагодарила их за заботу о чешских военных могилах.