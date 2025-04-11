Міністр оборони Британії зробив важливу заяву про "критичний рік" у війні в Україні

Британія виділяє Україні новий пакет допомоги Україні. В цьому контексті міністр оборони Джон Гілі висловився про "критичний рік" у війні.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Наше завдання як міністрів оборони - доставити термінову військову допомогу в руки українських бійців", - каже він.
Голова міністерства закликав присутніх переосмислити, чим вони можуть допомогти Україні.
"Сьогодні ми пообіцяємо виділити ще мільярди (на фінансування українських військових, - ред)", - каже він.
Також Гілі висловився про "критичний рік" у війні в Україні.
"2025 рік - критичний рік для війни в Україні, і це критичний момент. Ми стоїмо з вами в боротьбі і ми стоїмо з вами в мирі", - сказав він.
Він також відзначив, що Велика Британія виділила вранці 11 квітня 350 млн фунтів стерлінгів на допомогу Україні, - частину ширшого пакету допомоги на суму 450 млн фунтів стерлінгів, який, за його словами, зміцнить британсько-українські промислові зв'язки, а також надасть Києву більше озброєнь.
За словами Гілі, в британський пакет допомоги входять зокрема радари, протитанкові міни, ти сотні тисяч дронів.
Також Гілі додав, що в пакет британської допомоги входить і фінансування на ремонт військової техніки.
"Це частина нових зусиль, щоб відремонтувати тисячі українських машин", - сказав міністр.
11 квітня у штаб-квартирі НАТО відбувається чергова зустріч "Рамштайн". Всупереч повідомленням про можливу відсутність США, глава Пентагону Піт Гегсет все ж візьме участь у засіданні онлайн.
На порядку денному посилення ППО України, нові поставки озброєнь і розвиток оборонно-промислового співробітництва. Ще вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що вже є деякі домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО.
Зокрема, вже відомо, що Україна отримає від Німеччини новий пакет військової допомоги. Він включатиме важливе озброєння, яке вже давно просить Київ.
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