Міністр оборони Британії зробив важливу заяву про "критичний рік" у війні в Україні

"Наше завдання як міністрів оборони - доставити термінову військову допомогу в руки українських бійців", - каже він.

Голова міністерства закликав присутніх переосмислити, чим вони можуть допомогти Україні.

"Сьогодні ми пообіцяємо виділити ще мільярди (на фінансування українських військових, - ред)", - каже він.

Також Гілі висловився про "критичний рік" у війні в Україні.

"2025 рік - критичний рік для війни в Україні, і це критичний момент. Ми стоїмо з вами в боротьбі і ми стоїмо з вами в мирі", - сказав він.

Новий пакет допомоги Україні від Британії

Він також відзначив, що Велика Британія виділила вранці 11 квітня 350 млн фунтів стерлінгів на допомогу Україні, - частину ширшого пакету допомоги на суму 450 млн фунтів стерлінгів, який, за його словами, зміцнить британсько-українські промислові зв'язки, а також надасть Києву більше озброєнь.

За словами Гілі, в британський пакет допомоги входять зокрема радари, протитанкові міни, ти сотні тисяч дронів.

Також Гілі додав, що в пакет британської допомоги входить і фінансування на ремонт військової техніки.

"Це частина нових зусиль, щоб відремонтувати тисячі українських машин", - сказав міністр.