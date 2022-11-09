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Міністр оборони Британії заявив, що посилить підтримку України взимку

Фото: міністр оборони Британії Бен Воллес (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Британія планує посилити свою підтримку України взимку. Це відбуватиметься на тлі наближення важливої битви за Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса, яку приводить Reuters.

"Наближається зима, і це важливий виклик для обох сторін. Ми сповнені рішучості надати українським солдатам найкращі базові навички, тому що ми вже знаємо, що російські військові цього не роблять", - заявив міністр.

За його словами, Британія вже оголосила про надання Україні ще 12 000 спальних комплектів для екстремально холодної погоди. Дуже важливо саме зараз продовжити постачати обладнання та підтримку.

"Я не здивуюся, якщо протягом наступних кількох тижнів ми побачимо, як вони успішно перейдуть на той бік річки. Україна все ще здобуває перемоги на сході країни, і повільно, але впевнено наближається до Херсона на півдні. Це важка боротьба", - сказав Воллес.

Нагадаємо, що Британія надасть ЗСУ додатковий пакет зимового спорядження.

Також Воллес заявляв, що блискавичне російське вторгнення в Україну провалилося тому, що окупаційні війська не забезпечили собі нормальний зв'язок, бронезахист та комплексну протиповітряну оборону.

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