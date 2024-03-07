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Сирський разом з Умєровим зустрілися з главою Міноборони Британії та адміралом Радакіним

Україна, Четвер 07 березня 2024 20:35
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Сирський разом з Умєровим зустрілися з главою Міноборони Британії та адміралом Радакіним Фото: Олександр Сирський, Рустем Умєров, Грант Шаппс і Тоні Радакін (facebook.com/rustemumerov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Головком ЗСУ Олександр Сирський разом із главою Міноборони Рустемом Умєровим сьогодні, 7 березня, зустрілися з міністром оборони Британії Грантом Шаппсом і начальником Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Умєрова у Facebook.

За словами Умерова, вони обговорили першочергові потреби Сил оборони України. Сирський поінформував про ситуацію на фронті та останні дії ворога.

"Я дуже вдячний Великій Британії за всебічну підтримку, зокрема за постачання ракет Storm Shadow, які дійсно змінюють ситуацію на полі бою", - додав він.

Фото: Зустріч (facebook.com/rustemumerov.ua)

Міністр оборони написав, що Велика Британія постійно переконує вільний світ робити правильні речі.

Хто ще в Україні зустрічався з представниками Британії

Президент Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з державним секретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом.

За його словами, вони обговорили продовження оборонного співробітництва між нашими країнами.

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