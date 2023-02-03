Міністр оборони Британії вважає, що винищувачі не стануть "чарівною паличкою" для України

Зараз "не існує чарівної палички", яка могла б допомогти Україні у війні проти Росії, навіть у разі постачання винищувачів.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

При цьому Уоллес не виключив можливості постачання реактивних літаків, але сказав, що винищувачі - це не те що зараз потрібне Україні, і що необхідно розглянути практичні питання, як-от навчання українських сил їх використанню.

Він сказав, що Україна зараз потребує зміцнення сухопутних військ, порівнявши російську тактику з атаками людської хвилі часів Першої світової війни, коли щільна піхота придушувала сили, що обороняються.

Нагадаємо, раніше Великобританія розпочала новий раунд навчань для 20 тисяч українських військових.

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