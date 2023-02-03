Министр обороны Британии считает, что истребители не станут "волшебной палочкой" для Украины

Сейчас "не существует волшебной палочки", которая могла бы помочь Украине в войне против России, даже в случае поставок истребителей.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

При этом Уоллес не исключил возможности отправки реактивных самолетов, но сказал, что истребители - это не то, что сейчас нужно Украине, и что необходимо рассмотреть практические вопросы, такие как обучение украинских сил их использованию.

Он сказал, что Украина сейчас нуждается в укреплении сухопутных войск, сравнив российскую тактику с атаками человеческой волны времен Первой мировой войны, когда плотная пехота подавляла обороняющиеся силы.

Напомним, ранее Великобритания начала новый раунд учений для 20 тысяч украинских военных.

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