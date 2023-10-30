UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міністр оборони Британії пообіцяв Україні надати більше військової підтримки

Фото: Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Британія обіцяє надати більше військової допомоги Україні та об'єднати союзників, щоб дати Києву все необхідне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Британії Гранта Шаппса.

"Путін сподівається, що світ забуде про термінову необхідність підтримки України. Велика Британія ніколи цього не допустить", - йдеться у повідомленні.

Шаппс сказав, що Британія надасть більше військової підтримки і об'єднає союзників, щоб дати Україні те, що їм потрібно для перемоги.

"Це було моє послання віцепрем'єру Олександру Кубракову сьогодні", - додав глава Міноборони Британії. 

Допомога Україні від Британії

Велика Британія від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Зокрема, першою анонсувала передачу українським військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вони обговорили зусилля щодо забезпечення тривалої глобальної підтримки України.

Вже 11 жовтня Шаппс на засіданні у форматі "Рамштайн" оголосив про новий пакет військової допомоги для України на загальну вартість понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 123 мільйони доларів).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяВійна в Україні