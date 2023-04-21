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Міністр оборони Британії про новий "Рамштайн": міжнародна підтримка України зростає

Фото: Бен Уоллес, міністр оборони Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" є сигналом того, що підтримка України у світі зростає. У зустрічі бере участь найбільша кількість країн.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

"Послання з "Рамштайну" зрозуміле. Міжнародна підтримка України зростає. На зустрічі перебуває більше країн, ніж будь-коли. Пожертви зростають і їх доставка прискорюється. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", - зазначив глава Міноборони.

Воллес також наголосив, що Британія може пишатися підтримкою України, оскільки вона "забезпечує безліч хоробрих українців бойовою підготовкою, обладнанням та боєприпасами, які терміново необхідні для відбиття варварського вторгнення Росії".

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня, триває чергова зустріч у форматі "Рамштайн". За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, головними темами стануть стратегія ведення війни та допомога нашій країні.

Також ми писали, що Резніков зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном перед "Рамштайном".

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ВеликобританіяДопомога УкраїніВійна Росії проти УкраїниЗустріч Рамштайн