Міністр оборони Британії про новий "Рамштайн": міжнародна підтримка України зростає

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" є сигналом того, що підтримка України у світі зростає. У зустрічі бере участь найбільша кількість країн.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

"Послання з "Рамштайну" зрозуміле. Міжнародна підтримка України зростає. На зустрічі перебуває більше країн, ніж будь-коли. Пожертви зростають і їх доставка прискорюється. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", - зазначив глава Міноборони.

Воллес також наголосив, що Британія може пишатися підтримкою України, оскільки вона "забезпечує безліч хоробрих українців бойовою підготовкою, обладнанням та боєприпасами, які терміново необхідні для відбиття варварського вторгнення Росії".