Министр обороны Британии о новом "Рамштайне": международная поддержка Украины растет

Новая встреча в формате "Рамштайн" является сигналом о том, что поддержка Украины в мире растет. Во встрече принимает участие самое большое количество стран.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

"Послание из "Рамштайна" ясно. Международная поддержка Украины растет. На встрече присутствует больше стран, чем когда-либо. Пожертвования растут и их доставка ускоряется. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отметил глава Минобороны.

Уоллес также подчеркнул, что Британия может гордиться поддержкой Украины, поскольку она "обеспечивает множество храбрых украинцев боевой подготовкой, оборудованием и боеприпасами, которые срочно необходимы для отражения варварского вторжения России".