Министр обороны Британии о новом "Рамштайне": международная поддержка Украины растет

Новая встреча в формате "Рамштайн" является сигналом о том, что поддержка Украины в мире растет. Во встрече принимает участие самое большое количество стран.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.
"Послание из "Рамштайна" ясно. Международная поддержка Украины растет. На встрече присутствует больше стран, чем когда-либо. Пожертвования растут и их доставка ускоряется. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - отметил глава Минобороны.
Уоллес также подчеркнул, что Британия может гордиться поддержкой Украины, поскольку она "обеспечивает множество храбрых украинцев боевой подготовкой, оборудованием и боеприпасами, которые срочно необходимы для отражения варварского вторжения России".
Напомним, сегодня, 21 апреля, проходит очередная встреча в формате "Рамштайн". По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, главными темами станут стратегия ведения войны и помощь нашей стране.
Также мы писали, что Резников встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином перед "Рамштайном".
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