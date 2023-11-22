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Міністр міжнародної торгівлі Канади приїде до України: названо дату

Торонто, Середа 22 листопада 2023 07:34
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Міністр міжнародної торгівлі Канади приїде до України: названо дату Фото: ілюстративне фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі відвідає Україну на чолі бізнес-місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Міністр прилетить до України разом із бізнес-місією наступного року. Дата візиту наразі обговорюється.

“Наступного року я привезу бізнес-місію в Україну. Ми будемо тісно співпрацювати з Канадсько-українською торговою палатою та моїми колегами в Україні щодо визначення точного часу візиту”, - сказала Енджі.

Міністр заявила, що у складі бізнес-місії в Україну прилетять лише найуспішніші канадські підприємці.

"Ми хочемо особисто прилетіти та побачити, яка ситуація на місцях", - зазначила міністр.

Підтримка України Канадою

Днями президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо подальшу оборонну співпрацю з акцентом на посилення українського ППО.

Раніше уряд Канади запросив у парламенту 385 млн доларів на військову допомогу Україні.

У вересні 2022 року уряд Канади оголосив про постачання Україні додаткових танків Leopard-2. Також протягом кількох наступних років Канада надасть додаткову військову допомогу Україні у розмірі 482,6 млн. доларів.

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