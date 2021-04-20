Министр культуры рассказал, будут ли еще закрывать телеканалы в Украине

По его словам, более актуальный вопрос, каким образом можно было бы противодействовать тем непосредственно кремлевским медиа, которые присутствуют в Украине.

"Не украинским медиа, а непосредственно российским, которые присутствуют у нас на разных платформах и в достаточно большом объеме. Этот вопрос более актуальный", - уточнил он.

Как рассказал министр, решение по поводу "медведчуковских" каналов исключительное.

"Я не вижу существенных оснований продолжать такие санкционные вещи по отношению к другим каналам. Важно действовать в легальном поле, поэтому важен закон о медиа", - сообщил Ткаченко.