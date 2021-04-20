UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Министр культуры рассказал, будут ли еще закрывать телеканалы в Украине

Автор: Сергей Щербина, Милан Лелич, Анастасия Светлевская

В Украине еще пока не будут закрывать телеканалы, как в феврале Newsone, "112 Канал" и ZIK. У власти есть иные приоритетные задачи.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, более актуальный вопрос, каким образом можно было бы противодействовать тем непосредственно кремлевским медиа, которые присутствуют в Украине.

"Не украинским медиа, а непосредственно российским, которые присутствуют у нас на разных платформах и в достаточно большом объеме. Этот вопрос более актуальный", - уточнил он.

Как рассказал министр, решение по поводу "медведчуковских" каналов исключительное.

"Я не вижу существенных оснований продолжать такие санкционные вещи по отношению к другим каналам. Важно действовать в легальном поле, поэтому важен закон о медиа", - сообщил Ткаченко.

Напомним, Youtube не ответил на обращение Украины про закрытие "каналов Медведчука".

Отметим, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака - соратника Виктора Медведчука. В рамках этого решения были заблокированы три телеканала Козака - NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины телеканалыАлександр Ткаченкозакрытие
Читайте также
Российское влияние в украинской медиасфере остается, - Ткаченко
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Прогноз погоды