Міністр культури розповів, чи будуть ще закривати телеканали в Україні

За його словами, більш актуальне питання, яким чином можна було б протидіяти тим безпосередньо кремлівським медіа, які присутні в Україні.

"Не українським медіа, а безпосередньо російським, які присутні у нас на різних платформах і в досить великому обсязі. Це питання актуальне", - уточнив він.

Як розповів міністр, рішення з приводу "медведчуківських" каналів виняткове.

"Я не бачу суттєвих підстав продовжувати такі санкційні речі по відношенню до інших каналах. Важливо діяти в легальному полі, тому важливий закон про медіа", - повідомив Ткаченко.