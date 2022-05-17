Міністр закордонних справ Швеції підписала заявку на вступ до НАТО
Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ до НАТО. Вона буде подана разом із заявкою Фінляндії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.
Повідомляється, що сьогодні вранці Лінде підписала документ, перебуваючи в офісі Міністерства закордонних справ у Стокгольмі.
"Це здається великим, серйозним кроком і як ніби ми визначилися з тим, що, на нашу думку, найкраще підходить для Швеції", - зазначила вона.
Вона додала, що документ буде подаватися разом із заявкою Фінляндії. Очікується, що фінський парламент сьогодні винесе остаточне рішення, а президент Саулі Нііністьо схвалить його, перебуваючи з візитом у Швеції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що процес вступу Швеції та Фінляндії до НАТО почнеться вже 18 травня. За даними кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, протоколи про приєднання можуть підписати на початку червня.
На сьогодні перспективі вступу Швеції і Фінляндії до альянсу може перешкодити тільки позиції Туреччини. Напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поки не може погодитися на приєднання скандинавських країн через відсутність чіткої позиції щодо "курдських терористів".
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