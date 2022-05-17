Міністр закордонних справ Швеції підписала заявку на вступ до НАТО

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде підписала заявку на вступ до НАТО. Вона буде подана разом із заявкою Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

Повідомляється, що сьогодні вранці Лінде підписала документ, перебуваючи в офісі Міністерства закордонних справ у Стокгольмі. "Це здається великим, серйозним кроком і як ніби ми визначилися з тим, що, на нашу думку, найкраще підходить для Швеції", - зазначила вона. Вона додала, що документ буде подаватися разом із заявкою Фінляндії. Очікується, що фінський парламент сьогодні винесе остаточне рішення, а президент Саулі Нііністьо схвалить його, перебуваючи з візитом у Швеції.