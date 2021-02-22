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Министр иностранных дел Литвы завтра посетит Украину

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис завтра, 23 февраля, посетит Украину. В рамках официального визита стороны обсудят широкий спектр вопросов.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Сообщается, что Ландсбергис и глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба обсудят укрепление стратегического партнерства между странами, поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности, противодействие гибридным угрозам и взаимодействие в рамках международных организаций.

Также министры уделят особое внимание увеличению объемов двусторонней торговли и подготовке Международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Отмечается, что это первый визит Габриэлюса Ландсбергиса в Украину после назначения главой МИД Литвы.

Напомним, ранее Ландсбергис заявил, что поддерживает официальную позицию Литвы относительно закупки российской COVID-вакцины. Он отметил, что Литва не хочет финансировать войну на Донбассе.

Кроме того, Литва поддерживает создание международной Крымской платформы, а также планирует участвовать в ее деятельности.

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