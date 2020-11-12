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Литва поддерживает создание Крымской платформы

Киев, Четверг 12 ноября 2020 13:43
Литва поддерживает создание Крымской платформы
Фото: Вальдемарас Сарапинас (15min)
Автор: Анастасия Рокитна

Литва поддерживает решение Украины создать международную Крымскую платформу. Страна планирует участвовать в ее деятельности.

Об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина" посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

По его словам, эта инициатива соотносится с политикой непризнания Европейским Союзом незаконной аннексии Крыма.

"Мы согласны с мнением Киева, что эта инициатива поможет консолидировать политику непризнания, противостоять милитаризации Крыма, следить за ситуацией с правами человека и экологией, нарушать другие неотложные проблемные вопросы, возникающие из-за оккупации Крыма", - сказал он.

Напомним, Словакия также заинтересована в участии в реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил Францию присоединиться к Крымской платформе. В Париже пообещали рассмотреть этот вопрос.

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