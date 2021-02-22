Міністр закордонних справ Литви завтра відвідає Україну

Міністр закордонних справ Литви Габриелюс Ландсбергіс завтра, 23 лютого, відвідає Україну. У рамках офіційного візиту сторони обговорять широкий спектр питань.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України .

Повідомляється, що Ландсбергіс і глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба обговорять зміцнення стратегічного партнерства між країнами, підтримку зусиль України щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності, протидія гібридним загрозам і взаємодія в рамках міжнародних організацій.

Також міністри приділять особливу увагу збільшенню обсягів двосторонньої торгівлі та підготовці Міжнародної конференції з питань реформ в Україні.

Наголошується, що це перший візит Габриелюса Ландсбергіса в Україну після призначення главою МЗС Литви.