Міністр закордонних справ Литви завтра відвідає Україну

Міністр закордонних справ Литви Габриелюс Ландсбергіс завтра, 23 лютого, відвідає Україну. У рамках офіційного візиту сторони обговорять широкий спектр питань.
Повідомляється, що Ландсбергіс і глава зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба обговорять зміцнення стратегічного партнерства між країнами, підтримку зусиль України щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності, протидія гібридним загрозам і взаємодія в рамках міжнародних організацій.
Також міністри приділять особливу увагу збільшенню обсягів двосторонньої торгівлі та підготовці Міжнародної конференції з питань реформ в Україні.
Наголошується, що це перший візит Габриелюса Ландсбергіса в Україну після призначення главою МЗС Литви.
Нагадаємо, раніше Ландсбергіс заявив, що підтримує офіційну позицію Литви щодо закупівлі російської COVID-вакцини. Він зазначив, що Литва не хоче фінансувати війну на Донбасі.
Крім того, Литва підтримує створення міжнародної Кримської платформи, а також планує брати участь у її діяльності.