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Министр иностранных дел Германии посетит Донбасс

НовостиПолитика    23.03.2018 - 12:29
Фото: Хайко Маас (wikimedia.org/SandroHalank)
Фото: Хайко Маас (wikimedia.org/SandroHalank)

Климкин и Маас вместе посетят Донбасс

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным посетят Донбасс. Об этом Климкин заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы договорились, что мы это (поездку на Донбасс, - ред.) сделаем с новым министром иностранных дел Германии вместе… Важно не только понять смысл российской агрессии, но и почувствовать", - сообщил Климкин.

При этом глава украинского МИД не уточнил, когда именно состоится такая поездка.

Напомним, предыдущий визит министра иностранных дел Германии планировался на начало января. Тогда немецкий МИД возглавлял еще Зигмар Габриэля. Однако его визит на Донбасс сорвался из-за неблагоприятных погодных условий. Предполагалось, что он посетит офис ОБСЕ, а также несколько населенных пунктов вблизи линии разграничения, которые пострадали от обстрелов.   

 

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Теги: Донбасс, Германия, Хайко Маас
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