Міністр закордонних справ Німеччини відвідає Донбас

Клімкін і Маас разом відвідають Донбас

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас разом з українським колегою Павлом Клімкіним відвідають Донбас. Про це Клімкін заявив на прес-конференції з міністром закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми домовилися, що ми це (поїздку на Донбас, - ред.) зробимо з новим міністром закордонних справ Німеччини разом... Важливо не тільки зрозуміти сенс російської агресії, але і відчути", - повідомив Клімкін.

При цьому глава українського МЗС не уточнив, коли саме відбудеться така поїздка.

Нагадаємо, попередній візит міністра закордонних справ Німеччини планувався на початок січня. Тоді німецький МЗС очолював ще Зігмар Габріеля. Однак його візит на Донбас зірвався через несприятливі погодні умови. Передбачалося, що він відвідає офіс ОБСЄ, а також кілька населених пунктів поблизу лінії розмежування, які постраждали від обстрілів.