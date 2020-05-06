Министр инфраструктуры требует от Рады отменить налог на землю под ж/д полотном  

Мининфраструктуры инициирует отмену налога на землю под железнодорожным полотном. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Цензор.нет", передает РБК-Украина.

"Мы общаемся с депутатами, убеждаем, что необходимо отменить налог на землю под железнодорожным полотном. В прошлом году сумма выплат по этому налогу составила 4,2 млрд грн. С денежной переоценкой, с повышением ставок этого налога, в 2020 году сумма будет больше. Это вечная гонка по сбору налогов, которая вымывает ликвидность компании", - сказал Криклий.

По его словам, даже при благополучных раскладах, УЗ не будет успевать вытягивать уровень рентабельности при таком формате налога на землю.

Напомним, Госаудитслужба сообщила, что по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что не удастся обойтись без увеличения тарифов "Укрзализныци" на грузоперевозки, отметив при этом, что утверждение нового договора на предоставление УЗ услуг по организации перевозок грузов отложили до июл.

Ранее АО "Укрзализныця" заявляла, что считает необходимым вывести земли, на которых расположены железнодорожные пути общего пользования из-под действия налога на землю, аналогично землям дорожного хозяйства автомобильных дорог общего пользования.