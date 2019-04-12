Министр финансов Украины назвала три главных глобальных тренда

Фото: Оксана Маркарова (facebook.com/oksana.markarova)

Все эти тренды влияют на ситуацию в Украине

Министр финансов Украины Оксана Маркарова обозначила три главных тренда, которые меняют реальность на глобальном уровне. Об этом она сказала на семинаре "Основные глобальные тренды и их влияние на программные рекомендации МВФ", который прошел в рамках ежегодных весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

В своем выступлении Маркарова отметила, что влияние этих трендов наблюдается и в Украине.

По ее мнению, первый тренд - это миграция. "Миграция не только в смысле переселения людей, но и в смысле движения капитала и доходов. Если мы хотим задержать их в нашей экономике, то придется приложить совместные усилия, чтобы создать для этого условия. Мигрируют также и проблемы. Наши экономики стали очень связаны между собой, а значит и проблемы у нас становятся общими", - сказала министр.

Второй тренд - это открытые данные, считает Маркарова. "Украина достаточно динамично развивает это направление. При этом перед нами возникают проблемы, которые нужно решать вместе: эффективная защита данных и влияние огромных объемов информации на мировоззрение поколения, которое еще не может критически мыслить", - добавила она.

"И отсюда вытекает третий тренд - популизм, заставляет нас думать как противостоять тем, кто обещает быстрые решения вместо сложных, но необходимых реформ", - подчеркнула в своем выступлении Маркарова.

Как сообщало РБК-Украина, делегация Украины отбыла в Вашингтон на ежегодные весенние всетречи МВФ и Всемирного банка. В составе делегации глава Национального банка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова.

Напомним, участники заседания Совета по финансовой стабильности в конце марта 2019 года констатировали, что риски для стабильности финансовой системы Украины с конца 2018 года снизились.