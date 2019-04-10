Глава НБУ встретится в Вашингтоне с представителями МВФ и Всемирного банка

Фото: глава правления НБУ Яков Смолий (РБК-Украина)

В составе украинской делегации также министр финансов Оксана Маркарова

Глава Национального банка Яков Смолий в составе украинской делегации сегодня отбывает в Вашингтон на ежегодные весенние встнечи МВФ и Всемирного банка. Об этом сообщает НБУ на своей странице в Facebook.

В украинскую делегацию от центробанка также входят Виталий Ваврищук, директор департамента финансовой стабильности Владимир Кучин, руководитель управления европейской интеграции и международных программ.

"Украинская делегация встретится с представителями МВФ, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, крупнейших международных инвестиционных компаний и банков. Также Яков Смолий будет иметь ряд двусторонних встреч с главами центральных банков других стран", - говорится в сообщении.

Во время весенних встреч главы центральных банков, министры финансов, представители частного сектора и академики обсуждают перспективы глобальной экономики, экономического развития, искоренения бедности и будущего мировой финансовой системы.

Весенние встречи МВФ и Всемирного банка проходят 8-14 апреля 2019 года. В составе украинской делегации также министр финансов Оксана Маркарова, заместитель министра Юрий Гелетий и правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует рост мировой экономики на 3,3% в 2019 году. По сравнению с январем 2019 года прогноз ухудшен на 0,2 в.п.

Напомним, правительство Украины в Меморандуме с МВФ гарантировало, что политика относительно независимости Национального банка останется неизменной. Как отмечается в меморандуме, правительство Украины остается полностью преданным обеспечению институционально сильного и независимого Национального банка Украины (НБУ), который сохраняет непрерывность своей политики таргетирования инфляции в рамках гибкого режима валютного курса и с сосредоточением на поддержании финансовой стабильности.