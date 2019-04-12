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Міністр фінансів України назвала три головні глобальні тренди

Новини » Економіка    12.04.2019 - 12:30
Міністр фінансів України назвала три головні глобальні тренди
Фото: Оксана Маркарова (facebook.com/oksana.markarova)

Усі ці тренди впливають на ситуацію в Україні

Міністр фінансів України Оксана Маркарова окреслила три головні тренди, які змінюють реальність на глобальному рівні. Про це вона сказала на семінарі "Головні глобальні тренди та їх вплив на програмні рекомендації МВФ", який пройшов в рамках щорічних весняних зустрічей МВФ та Світового банку у Вашингтоні, повідомляє прес-служба Мінфіну у Facebook.

У своєму виступі Маркарова зазначила, що вплив цих трендів спостерігається і в Україні.

На її думку, перший тренд це міграція. "Міграція не тільки в сенсі переселення людей, але і в сенсі руху капіталу та доходів. Якщо ми хочемо "затримати" їх в нашій економіці, то доведеться докласти спільних зусиль, щоб створити для цього умови. Мігрують також і проблеми. Наші економіки стали дуже пов'язані між собою, а отже і проблеми у нас стають спільними", - сказала міністр.

Другий тренд - це відкриті дані, вважає Маркарова. "Україна досить динамічно розвиває цей напрям. При цьому перед нами постають проблеми, які потрібно вирішувати разом: ефективний захист даних та вплив величезних обсягів інформації на світогляд покоління, яке ще не може критично мислити", - додала вона.

"І звідси витікає третій тренд - популізм, змушує нас думати як протистояти тим, хто обіцяє швидкі рішення замість складних, але необхідних реформ", - підкреслила у своєму виступі Маркарова.

Міністр фінансів України назвала три головні глобальні тренди

Як повідомляло РБК-Україна, делегація України відбувала до Вашингтону на щорічні весняні збори МВФ та Світового банку. У складі делегації голова Національного банку Яків Смолій та міністр фінансів Оксана Маркарова.

Нагадаємо, учасники засідання Ради з фінансової стабільності наприкінці березня 2019 року констатували, що ризики для стабільності фінансової системи України з кінця 2018 року знизились.

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