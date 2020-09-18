ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Министр финансов: Украине нужен рестарт после пандемии

Пятница 18 сентября 2020 11:24
Министр финансов: Украине нужен рестарт после пандемии
Фото: Серге Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает поддержку деловой активности и курс на трансформацию экономики. Это необходимо для восстановления после коронакризиса.

Об этом сказал финансов Сергей Марченко, представляя проект госбюджета в Верховной раде.

"Стране необходим рестарт", - сказал он.

По его словам, в 2021 году правительство намерено реализовывать меры для противодействия коронакризису, экономика восстановилась и появились возможности для развития.

Напомним, Кабинет министров 18 сентября представляет в Верховной раде проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров утвердил проект закона о госбюджете на 2021 год. Планируется, что доходы госбюджета составят 1071,1 млрд грн, что на 9,4% больше по сравнению с 2020 годом (978,8 млрд грн). При этом расходы составят 1350,1 млрд грн, что на 5,1% больше по сравнению с 2020 годом (1284,6 млрд грн).

Дефицит госбюджета составит 270,4 млрд грн (6,0% от ВВП). Номинальный ВВП ожидается на уровне 4 505,9 млрд грн.

Ожидается, что реальный ВВП вырастет на 4,6%, инфляция составит - 7,3%, безработица - 9,2%.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика бюджетГосбюджет
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь