Міністр фінансів: Україні потрібен рестарт після пандемії

Фото: Серзі Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Проект державного бюджету на 2021 рік передбачає підтримку ділової активності та курс на трансформацію економіки. Це необхідно для відновлення після коронакризи.

Про це сказав фінансів Сергій Марченко, представляючи проект держбюджету у Верховній раді.

"Країна потребує рестарту", - сказав він.

За його словами, у 2021 році уряд має намір реалізовувати заходи для протидії коронакризі, економіка відновилася і з'явилися можливості для розвитку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 18 вересня представляє у Верховній раді проект закону про державний бюджет на 2021 рік.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 рік. Планується, що доходи держбюджету становитимуть 1071,1 млрд грн, що на 9,4% більше порівняно з 2020 роком (978,8 млрд грн). При цьому витрати складуть 1350,1 млрд грн, що на 5,1% більше порівняно з 2020 роком (1284,6 млрд грн).

Дефіцит держбюджету складе 270,4 млрд грн (6,0% від ВВП). Номінальний ВВП очікується на рівні 4 505,9 млрд грн.

Очікується, що реальний ВВП зросте на 4,6%, інфляція становитиме 7,3%, безробіття - 9,2%.