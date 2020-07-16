Министр финансов перечислил последствия дефолта для Украины

Последствия дефолта будут плачевными для Украины. Экономическая ситуация в стране резко ухудшится.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью "Радіо Свобода".

Как отметил Марченко, после дефолта Украина остановиться в развитии.

"Вырастут цены, курс вырастет, нам никто не поверит, нас больше никто кредитовать не будет, инвестиции будут заморожены, и у нас страна отойдет где-то на 5-10 лет назад. И так уже не так быстро движемся, мягко говоря", - сообщило он.

При этом он сообщил, что слова "дефолт" и "реструктуризация" запрещены в Министерстве финансов. "Даже разговоры о реструктуризации свидетельствуют о том, что вы такую возможность рассматриваете. Мы такой возможности не рассматриваем", - отметил он.

По его словам, это слово употребляют безответственные политики. "Нет проблем с обслуживанием долгов и их погашением. Это все надутые мифы", - сказал он.

Напомним, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что возможный отказ Украины платить по своим обязательствам приведет к катастрофическим последствиям.

Отметим, правительство Украины не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга.