ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Министр финансов перечислил последствия дефолта для Украины

Киев, Четверг 16 июля 2020 14:00
Министр финансов перечислил последствия дефолта для Украины
Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отказ платить по долгам отбросит Украину на 5-10 лет назад

Последствия дефолта будут плачевными для Украины. Экономическая ситуация в стране резко ухудшится.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью "Радіо Свобода".

Как отметил Марченко, после дефолта Украина остановиться в развитии.

"Вырастут цены, курс вырастет, нам никто не поверит, нас больше никто кредитовать не будет, инвестиции будут заморожены, и у нас страна отойдет где-то на 5-10 лет назад. И так уже не так быстро движемся, мягко говоря", - сообщило он.

При этом он сообщил, что слова "дефолт" и "реструктуризация" запрещены в Министерстве финансов. "Даже разговоры о реструктуризации свидетельствуют о том, что вы такую возможность рассматриваете. Мы такой возможности не рассматриваем", - отметил он.

По его словам, это слово употребляют безответственные политики. "Нет проблем с обслуживанием долгов и их погашением. Это все надутые мифы", - сказал он.

Напомним, заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован заявил, что возможный отказ Украины платить по своим обязательствам приведет к катастрофическим последствиям.

Отметим, правительство Украины не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Министерство финансов УкраиныдефолтМВФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь