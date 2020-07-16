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Міністр фінансів перерахував наслідки дефолту для України

Київ, Четвер 16 липня 2020 14:00
Міністр фінансів перерахував наслідки дефолту для України
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Відмова платити за боргами відкине Україну на 5-10 років тому

Наслідки дефолту будуть плачевними для України. Економічна ситуація в країні різко погіршиться.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Як зазначив Марченко, після дефолту Україна зупинитися в розвитку.

"Зростуть ціни, курс зросте, нам ніхто не повірить, нас більше ніхто кредитувати не буде, інвестиції будуть заморожені, і у нас країна відійде десь на 5-10 років тому. І так вже не так швидко рухаємося, м'яко кажучи", - повідомив він.

При цьому він повідомив, що слова "дефолт" і "реструктуризація" заборонені в Міністерстві фінансів. "Навіть розмови про реструктуризацію свідчать про те, що ви розглядаєте таку можливість. Ми такої можливості не розглядаємо", - зазначив він.

За його словами, це слово вживають безвідповідальні політики. "Немає проблем з обслуговуванням боргів та їх погашенням. Це все надуті міфи", - сказав він.

Нагадаємо, заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован заявив, що можлива відмова України платити за своїми зобов'язаннями призведе до катастрофічних наслідків.

Зазначимо, уряд України не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу.

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Новини України Міністерство фінансів УкраїнидефолтМВФ
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