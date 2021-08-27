Министр финансов озвучил ожидания по курсу гривны к доллару на следующий год

Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает, что резких колебаний курса гривны к доллару в следующем году не будет. Шоков не прогнозируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра телеканала " Украина 24 ".

"Я хочу сказать, что предполагается стабильная курсовая динамика. Никаких всплесков и шоков не ожидается", - сказал он.

Марченко напомнил, что в трехлетней Бюджетной декларации зафиксированы потенциальные показатели бюджета на 2022-2024 годы.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную Раду Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Среди прочего документ содержит прогноз курса гривны к доллару в последующие годы.

По прогнозу правительства, в 2021 году курс гривны к доллару "будет оставаться относительно стабильным - на уровне 28 гривен за доллар в среднем по году".

В 2022 году курс в среднем составит 28,6 гривен за доллар, в 2023 году - 28,8 гривен за доллар, в 2024 году - 29,2 гривен за доллар.