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Міністр фінансів озвучив очікування щодо курсу гривні до долара на наступний рік

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Україна, П'ятниця 27 серпня 2021 14:04
Міністр фінансів озвучив очікування щодо курсу гривні до долара на наступний рік Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів України Сергій Марченко очікує, що різких коливань курсу гривні до долара у наступному році не буде. Шоків не прогнозується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра телеканалу "Україна 24".

"Я хочу сказати, що передбачається стабільна курсова динаміка. Жодних сплесків та шоків не очікується", - сказав він.

Марченко нагадав, що у трирічній Бюджетній декларації зафіксовані потенційні показники бюджету на 2022-2024 роки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної ради Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Серед іншого документ містить прогноз курсу гривні до долара у наступні роки.

За прогнозом уряду, у 2021 році курс гривні до долара "залишатиметься відносно стабільним - на рівні 28 гривень за долар у середньому по року".

У 2022 році курс у середньому становитиме 28,6 гривень за долар, у 2023 році - 28,8 гривень за долар, у 2024 році - 29,2 гривень за долар.

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