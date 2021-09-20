Министр финансов объяснил повышение минимальной зарплаты в 2022 году всего на 200 гривен

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета Украины на 2022 год повышение минимальной зарплаты с 1 октября на 200 гривен до 6700 гривен. Министр финансов Сергей Марченко считает, что предложенный темп является достаточным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Марченко для Украинского радио.

"Мы можем себе позволить именно такой рост", - сказал Марченко.

По его словам, эти цифры тщательно просчитаны и под них есть база расчетов. "Здесь важно не навредить. Повышать минимальную заработную плату надо аккуратно, с учетом макроэкономических факторов, учитывать уровень потребления и на то, что бизнес должен иметь возможность платить такие заработные платы, и смотреть на уровень инфляции", - добавил он.

Министр отметил, что быстрый рост заработных плат, в том числе и минимальных, - это инфляционный фактор.

"Должен быть баланс. Как повышение повлияет на динамику экономических субъектов - это вопрос скорее негативный, чем позитивный. Я помню, что в прошлом году было много критики со стороны бизнеса, что их заставляют платить высокую заработную плату. В прошлом году был сторонником этого решения, потому что это было обосновано, но в этом году, после перерасчетов, считаем, что предложенный темп является достаточным", - сказал Марченко.

Он отметил, что в этом году произошел существенный прирост, но это не значит, что он должен быть таким каждый год. "Это будет означать, что мы не заботимся об экономике вообще, а думаем лишь об одном показателе - минимальной зарплате", - добавил министр.