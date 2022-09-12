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Министр финансов назвал сумму международной помощи Украине с начала войны

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Общий объем льготного финансирования, привлеченного Украиной с 24 февраля, составляет почти 18 млрд долларов. Но ежемесячный дефицит в 5 млрд долларов так и не был полностью профинансирован, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, Марченко выступил онлайн с речью на International Monetary Conference 2022 на тему "Потребности Украины на восстановление". В мероприятии, которое проходит в Мюнхене, приняли участие представители крупнейших международных финансовых организаций и международных банков.

Как отметил Марченко, украинские потребности в финансировании включают не только прямую бюджетную поддержку, но и финансирование восстановления тысяч освобожденных городов и сел, восстановление разрушенных дорог, мостов, школ, инженерных сетей и тому подобное.

По его словам, правительство и Всемирный банк подготовили и представили на прошлой неделе первую количественную оценку убытков, нанесенных Россией, "Быстрая оценка нанесенного ущерба и потребностей на восстановление". В течение следующих 18-36 месяцев для удовлетворения самых насущных потребностей Украине нужно около 105 млрд долларов на: подготовку к предстоящей зиме, ремонт критического транспорта, поддержку следующего посевного сезона, социальные потребности, разминирование.

"Мы стараемся обеспечить все приоритетные расходы путем привлечения преимущественно льготного финансирования и грантов. Последние являются чрезвычайно важными для нас, чтобы не увеличивать долговую нагрузку", - добавил министр.

Напомним, по данным НБУ, до конца года ожидается поступление анонсированного ранее официального финансирования на общую сумму около 12 млрд долларов, в том числе 8 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи от ЕС.

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Министерство финансов Украины