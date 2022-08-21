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Министр финансов Германии планирует посетить Украину: когда состоится визит

Новина українською →
Германия, Воскресенье 21 августа 2022 20:02
Министр финансов Германии планирует посетить Украину: когда состоится визит Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр финансов Германии Кристиан Линднер планирует в ближайшее время посетить Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Линднер сказал в интервью ARD.

Министр финансов Германии сказал, что планирует посетить Киев в конце лета или осенью.

Он добавил, что сейчас обсуждает свой визит с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Напомним, в Бундестаге призывают увеличить поставки военной помощи Украине, даже если это временно ослабит немецкую армию.

Министр иностранных дел Германии Анналена также выступила за продолжение поставок вооружения Украине.

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