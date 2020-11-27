Министр финансов дал прогноз по траншу МВФ

Украина еще сохраняет шанс получить транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2020 года. Однако, скорее всего, деньги поступят в следующем году.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сказал в интервью "BBC Украина".

"Более вероятным сценарием, я бы сказал, очень высоко вероятным, что нам удастся договориться в текущем году о миссии и эти средства будут уже в следующем году", - сказал он.

В то же время министр напомнил, что деньги от МВФ предусмотрены в бюджете 2020 года.

"Я не могу сказать категорически, что денег не будет. Может оказаться так, что это решение каким-то образом будет найдено. Но я не хочу давать какие-то оптимистичные обещания относительно этого", - добавил он.

Марченко напомнил, что украинская власть хотела, чтобы пересмотр программы был еще в августе, а до этого в июле должна была приехать миссия.

"Так не произошло. Но это не значит, что у нас нет амбиций и планов все-таки договориться и найти взаимопонимание с МВФ", - добавил он.

По его словам, по бюджету сняли последние вопросы. "У нас есть договоренности, что замечания по оптимальности бюджетных показателей на этот момент согласованы. И мы можем двигаться дальше", - сообщил министр.

"Есть еще вопросы, и это было озвучено, относительно деятельности Национального антикоррупционного бюро. И сейчас этот вопрос можно считать таким, что решается или является разрешимым. И третий вопрос - относительно Национального банка, он уже практически решен", - констатировал Марченко.

Напомним, 26 ноября Министерство финансов Украины заявило о завершении переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) относительно параметров проекта госбюджета на 2021 год.

Отметим, министр финансов Сергей Марченко заявил, что без кредитов МВФ Украина не сможет профинансировать расходы государственного бюджета в 2021 году.